फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Panchayat representatives learned the nuances of Panchayati Raj on the first day.

Solan News: पंचायत प्रतिनिधियों ने पहले दिन सीखी पंचायती राज की बारीकियां

Mon, 12 Oct 2026 11:26 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Mon, 12 Oct 2026 11:26 PM IST
विज्ञापन
Panchayat representatives learned the nuances of Panchayati Raj on the first day.
कंडाघाट में नव-निर्वाचित वार्ड सदस्यों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू, पहले दिन सीखी पंचायती राज की
कंडाघाट में नव-निर्वाचित वार्ड सदस्यों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू
विज्ञापन

प्रशिक्षण कार्यक्रम में 49 वार्ड सदस्य ले रहे ट्रेनिंग

संवाद न्यूज एजेंसी
कंडाघाट (सोलन)। विकास खंड कंडाघाट के पंचायत समिति सभागार में सोमवार को नवनिर्वाचित वार्ड सदस्यों के तृतीय एवं अंतिम बैच का चार दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। 12 से 15 अक्टूबर तक चलने वाले शिविर में क्षेत्र की नौ ग्राम पंचायतों के 49 वार्ड सदस्य भाग ले रहे हैं।
शिविर के शुभारंभ पर खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कंडाघाट ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और प्रशिक्षण की रूपरेखा की जानकारी दी। इस बैच के लिए जधाना, कनैर, काहला, ममलीग, सतरोल, बशील, घाट कुम्हाला, सायरी और वाकना पंचायतों के 50 सदस्यों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें से 49 उपस्थित रहे।
विज्ञापन

सरकारी योजनाओं और डिजिटल प्रणाली की जानकारी
प्रशिक्षण के पहले दिन विशेषज्ञों ने 73वें संविधान संशोधन, पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली और ग्राम सभा के महत्व पर जानकारी दी। साथ ही प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वीबी-जी राम जी से संबंधित ई-एप्लिकेशन और स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में बताया गया। वहीं वार्ड सदस्यों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर जरूरतमंद और पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। वक्ताओं ने कहा कि गांवों के समग्र विकास और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में वार्ड सदस्यों की सक्रिय भागीदारी अहम है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed