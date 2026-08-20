Solan News: सिटी में आज

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शिविर: यूको आरसेटी सोलन में आयोजित फास्टफूड प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभागियों के प्रैक्टिकल सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।

स्वास्थ्य जांच शिविर : दून विधानसभा के केंडोल में स्वास्थ्य जांच शिविर सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।

समापन : चायल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल फनेवटी में श्री विष्णु महापुराण ज्ञान यज्ञ का समापन अपराह्न 2:00 बजे होगा।







काम की बात

ओपीडी

सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक

क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :

मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता,

ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा

सर्जरी : डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल

चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह

स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल, डॉ. पल्लवी ठाकुर, डॉ. पीयूष वोहरा

शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी

नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद

रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन

ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद

आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।

आपातकालीन नंबर : 01792-223638



नोट :

क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. दीक्षित गौतम अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. तरुण शास्त्री और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. अंकित शर्मा मौजूद रहेंगे।



अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉ. मीना मित्तल, डॉ. स्वाति शर्मा, डॉ. शुभांगी, डॉ. आंचल शर्मा और डॉ. शिवानी छुट्टी पर रहेंगी।

कार्यक्रम : सोलन की बसाल पंचायत में एंटी चिट्टा को लेकर जागरूकता अभियान सुबह 10: 00 बजे से होगा।