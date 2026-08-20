Solan News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Fri, 21 Aug 2026 12:31 AM IST
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कार्यक्रम : सोलन की बसाल पंचायत में एंटी चिट्टा को लेकर जागरूकता अभियान सुबह 10: 00 बजे से होगा।
शिविर: यूको आरसेटी सोलन में आयोजित फास्टफूड प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभागियों के प्रैक्टिकल सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।
स्वास्थ्य जांच शिविर : दून विधानसभा के केंडोल में स्वास्थ्य जांच शिविर सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।
समापन : चायल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल फनेवटी में श्री विष्णु महापुराण ज्ञान यज्ञ का समापन अपराह्न 2:00 बजे होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता,
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा
सर्जरी : डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल, डॉ. पल्लवी ठाकुर, डॉ. पीयूष वोहरा
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. दीक्षित गौतम अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. तरुण शास्त्री और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. अंकित शर्मा मौजूद रहेंगे।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉ. मीना मित्तल, डॉ. स्वाति शर्मा, डॉ. शुभांगी, डॉ. आंचल शर्मा और डॉ. शिवानी छुट्टी पर रहेंगी।
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शिविर: यूको आरसेटी सोलन में आयोजित फास्टफूड प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभागियों के प्रैक्टिकल सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।
स्वास्थ्य जांच शिविर : दून विधानसभा के केंडोल में स्वास्थ्य जांच शिविर सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।
समापन : चायल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल फनेवटी में श्री विष्णु महापुराण ज्ञान यज्ञ का समापन अपराह्न 2:00 बजे होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता,
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा
सर्जरी : डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल, डॉ. पल्लवी ठाकुर, डॉ. पीयूष वोहरा
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. दीक्षित गौतम अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. तरुण शास्त्री और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. अंकित शर्मा मौजूद रहेंगे।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉ. मीना मित्तल, डॉ. स्वाति शर्मा, डॉ. शुभांगी, डॉ. आंचल शर्मा और डॉ. शिवानी छुट्टी पर रहेंगी।