Solan News: सिटी में आज

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बैठक : जिला पेंशनर्स कल्याण संगठन की मासिक बैठक धर्मपुर में पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगी।

समापन : जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए चल रही कार्यशाला का समापन शाम 4:00 बजे होगा।







काम की बात







ओपीडी



सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक



क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :







मेडिसिन : डॉ. तरुण शास्त्री



ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम



सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल

चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह



स्त्री रोग : डॉ. पल्लवी ठाकुर, डॉ. मनीष मित्तल



शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी



नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद



रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन



ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद



आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।



आपातकालीन नंबर : 01792-223638







नोट :



क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. हीतेश गुप्ता, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. शुभांगी और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. अनुज गुप्ता मौजूद रहेंगे।







अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सीमा नेगी और डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।

शिविर : नालागढ़ के अवस्थी कॉलेज ऑफ लॉ की ओर से बहल में विधिक जागरूकता शिविर सुबह 10:00 बजे शुरू होगा।