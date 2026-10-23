Solan News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Sat, 24 Oct 2026 12:49 AM IST
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शिविर : नालागढ़ के अवस्थी कॉलेज ऑफ लॉ की ओर से बहल में विधिक जागरूकता शिविर सुबह 10:00 बजे शुरू होगा।
बैठक : जिला पेंशनर्स कल्याण संगठन की मासिक बैठक धर्मपुर में पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगी।
समापन : जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए चल रही कार्यशाला का समापन शाम 4:00 बजे होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. पल्लवी ठाकुर, डॉ. मनीष मित्तल
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. हीतेश गुप्ता, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. शुभांगी और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. अनुज गुप्ता मौजूद रहेंगे।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सीमा नेगी और डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।
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बैठक : जिला पेंशनर्स कल्याण संगठन की मासिक बैठक धर्मपुर में पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगी।
समापन : जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए चल रही कार्यशाला का समापन शाम 4:00 बजे होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. पल्लवी ठाकुर, डॉ. मनीष मित्तल
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. हीतेश गुप्ता, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. शुभांगी और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. अनुज गुप्ता मौजूद रहेंगे।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सीमा नेगी और डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।