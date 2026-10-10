Solan News: सिटी में आज

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मेला : अर्की के रोहांज-जलाना पंचायत में ग्रामीण प्रतिभा मेला पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगा।



कथा : बद्दी के अमरावती अपार्टमेंट्स स्थित दुर्गा माता मंदिर में श्रीराम कथा अपराह्न 1:00 बजे से शुरू होगी।

कार्यक्रम : कंडाघाट के ममलीग में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के भवन निर्माण कार्य के तहत कार्यक्रम अपराह्न 1:00 बजे से शुरू होगा।







काम की बात





आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।



आपातकालीन नंबर : 01792-223638







नोट : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. आंचल शर्मा, अपराह्न 3:00 बजे से डाॅ. सीमा नेगी और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. अक्षिका भारद्वाज मौजूद रहेंगी।

कार्यक्रम : सोलन शहर के मुरारी मार्केट में महाराजा अग्रसेन जयंती पर कार्यक्रम सुबह 10:00 बजे शुरू होगा।