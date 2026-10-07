Solan News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Thu, 08 Oct 2026 12:00 AM IST
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टीकाकरण : बद्दी के काठा अस्पताल में टीकाकरण सत्र सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।
रैली : जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से लोकतंत्र व संविधान बचाओ रोष रैली मालरोड पर सुबह 10:30 बजे निकली जाएगी।
प्रशिक्षण : बीडीओ कार्यालय कंडाघाट में आयोजित पंचायत वार्ड सदस्यों के लिए प्रशिक्षण शिविर पूर्वाह्न 11:00 बजे शुरू होगा।
समापन : जिला पंचायत अधिकारी भवन में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए आयोजित कार्यशाला का समापन दोपहर 2:00 बजे से होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. सौरभ शांडिल, डॉ. मुकुल शर्मा
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा
स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल, डॉ. पल्लवी ठाकुर
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. चारु सिंह अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. अंकित शर्मा और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. सीमा नेगी मौजूद रहेंगी।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।
विज्ञापन
रैली : जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से लोकतंत्र व संविधान बचाओ रोष रैली मालरोड पर सुबह 10:30 बजे निकली जाएगी।
प्रशिक्षण : बीडीओ कार्यालय कंडाघाट में आयोजित पंचायत वार्ड सदस्यों के लिए प्रशिक्षण शिविर पूर्वाह्न 11:00 बजे शुरू होगा।
समापन : जिला पंचायत अधिकारी भवन में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए आयोजित कार्यशाला का समापन दोपहर 2:00 बजे से होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. सौरभ शांडिल, डॉ. मुकुल शर्मा
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा
स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल, डॉ. पल्लवी ठाकुर
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. चारु सिंह अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. अंकित शर्मा और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. सीमा नेगी मौजूद रहेंगी।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।