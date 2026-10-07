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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   A meeting will be held in Darlaghat in the presence of the MLA

Solan News: कांग्रेस कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक 11 अक्टूबर को

Wed, 07 Oct 2026 11:54 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:54 PM IST
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दाड़लाघाट में विधायक की मौजूदगी में होगी बैठक
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संवाद न्यूज एजेंसी
दाड़लाघाट(सोलन)।
जिला परिषद दाड़लाघाट वार्ड के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक 11 अक्तूबर को पूर्वाह्न 11:00 बजे दाड़लाघाट स्थित शिव मंदिर में आयोजित की जाएगी। बैठक में अर्की विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय अवस्थी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अर्की के अध्यक्ष सतीश कश्यप भी बैठक में मौजूद रहेंगे। जिला परिषद वार्ड प्रभारी दाड़लाघाट मोहन ठाकुर ने बताया कि बैठक में वार्ड से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही क्षेत्र में संगठन की गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। उन्होंने जिला परिषद दाड़लाघाट वार्ड के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं से बैठक में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि बैठक के माध्यम से क्षेत्र के विकास और संगठन को मजबूत करने से जुड़े विषयों पर आपसी विचार-विमर्श किया जाएगा।
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