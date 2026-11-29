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कंडाघाट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाईसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला पुलिस की विशेष अन्वेषण इकाई (एसआईयू) ने कंडाघाट में दो युवकों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर किराये की टैक्सी की तलाशी ली। इस दौरान टैक्सी में सवार दोनों युवकों से 36.97 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार एसआईयू टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कंडाघाट क्षेत्र में नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की। इसी दौरान किराये की टैक्सी को रोककर तलाशी ली गई। टैक्सी में सवार दो युवकों से चिट्टा बरामद हुआ। आरोपियों की पहचान हरि सिंह (30) निवासी गांव शानी, डाकघर तांदी, तहसील आनी, जिला कुल्लू और संजय उर्फ बाबू निवासी पीडब्ल्यूडी कॉलोनी के नजदीक, पाट बंगला, रामपुर बुशहर, जिला शिमला के रूप में हुई है।एसपी टी. एसडी. वर्मा ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस थाना कंडाघाट में मामला दर्ज किया गया है। शनिवार को दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस आरोपियों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। मामले की जांच जारी है।