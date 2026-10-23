Solan News: कार के डैशबोर्ड से 3.22 ग्राम चिट्टा बरामद

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बद्दी(सोलन)। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बाईपास रोड पर हनुमान मंदिर के पास एक कार से 3.22 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) और डिजिटल तराजू बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार सचिन ठाकुर और गुरप्रीत सिंह उर्फ जट्टा की कार नंबर एचपी 12एस-9908 को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार के डैशबोर्ड से 3.22 ग्राम हेरोइन और एक डिजिटल तराजू मिला। पुलिस ने बरामद पदार्थ और तराजू को कब्जे में लेकर थाना नालागढ़ में मामला दर्ज किया है। मामले में आगामी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बरामद नशीला पदार्थ कहां से लाया गया था और इसके पीछे किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है। वहीं, डीएसपी ने मामले की पुष्टि की है।