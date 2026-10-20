रणजी ट्रॉफी: मुंबई के आकाश का भी शतक, 528 पर पारी घोषित; हिमाचल के तीन विकेट पर 144 रन

हिमाचल के शुभम अरोड़ा 22 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद निहाल वडेरा बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके। वडेरा ने 21 गेंदों पर 11 रन बनाए और दो चौके लगाए। उनका विकेट 58 रन के कुल स्कोर पर गिरा। इसके बाद इन्नेश महाजन ने पारी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने 91 गेंदों का सामना करते हुए पांच चौकों की मदद से 37 रन बनाए। बता दें कि हिमाचल की पहली पारी 140 रन पर सिमट गई थी। दूसरी पारी खेलने उतरी हिमाचल की टीम के सामने मुंबई के स्कोर के अंतर को कम करने की चुनौती है। दूसरी पारी में हिमाचल की टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही। पुखराज ने धैर्य के साथ बल्लेबाजी की और 111 गेंदों पर नाबाद 38 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। दूसरी ओर वैभव ने भी संभलकर खेलते हुए 91 गेंदों पर नाबाद 21 रन बनाए। हिमाचल को मुंबई की बढ़त कम करने के लिए चौथे दिन इस जोड़ी से बड़ी साझेदारी की उम्मीद रहेगी।