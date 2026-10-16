हिमाचल: राजेश धर्माणी बोले- नए जिलों के गठन पर काम कर रहे मुख्यमंत्री, बीबीएमबी से बकाया राशि वसूलेंगे

हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर सरकार ने जनहित के आधार पर फैसला लेने के संकेत दिए हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की अपेक्षाएं सर्वोपरि हैं और सरकार ऐसे निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिनका लाभ वर्तमान के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी मिले। हालांकि, उन्होंने नए जिलों के गठन की समयसीमा या प्रस्तावित जिलों के नामों का खुलासा नहीं किया। मुख्यमंत्री इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। नए जिलों के गठन को लेकर आगे का निर्णय जनहित को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।

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