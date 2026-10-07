फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi: 87 year old woman sat on a rock in the middle of the Beas River all night; here are the full details.

मंडी: ब्यास नदी के बीच पत्थर पर पूरी रात बैठी रही 87 वर्षीय महिला, जानें पूरा मामला

Wed, 07 Oct 2026 10:24 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी।
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 07 Oct 2026 10:24 PM IST
सार

मंडी जिले के सैण मोहल्ला निवासी 87 वर्षीय कमला देवी पूरी रात ब्यास नदी के ठंडे पानी के बीच एक पत्थर पर बैठी रहीं।

विज्ञापन
Mandi: 87 year old woman sat on a rock in the middle of the Beas River all night; here are the full details.
ब्यास नदी(फाइल)। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सैण मोहल्ला निवासी 87 वर्षीय कमला देवी पूरी रात ब्यास नदी के ठंडे पानी के बीच एक पत्थर पर बैठी रहीं। गनीमत रही कि इस दौरान पंडोह बांध से पानी नहीं छोड़ा गया, अन्यथा वह तेज बहाव में बह सकती थीं। सुबह विद्युत बोर्ड कर्मचारियों ने उन्हें देखकर पुलिस को सूचना दी।

विज्ञापन


परिजनों के अनुसार कमला देवी को रात में खाना और दवा देकर कमरे में सुलाया गया था। सुबह वह कमरे से गायब मिलीं। तलाश के दौरान वह नदी के बीच पतले कंबल में लिपटी मिलीं। पुलिस ने उन्हें पीठ पर उठाकर सुरक्षित बाहर निकाला। मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही कमला देवी का जोनल अस्पताल में मेडिकल करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed