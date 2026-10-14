फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Major High Court ruling in favor of health educators: Orders issued for higher grade pay effective from 2012 a

हाईकोर्ट का हेल्थ एजुकेटर्स के पक्ष में बड़ा फैसला: 2012 से उच्च ग्रेड पे, वास्तविक लाभ 2013 से देने के आदेश

Wed, 14 Oct 2026 06:49 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 14 Oct 2026 06:49 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ एजुकेटर्स के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उन्हें निचली श्रेणी (फीडर कैटेगिरी) के कर्मचारियों से कम वेतन देने की विसंगति को दूर करने के आदेश दिए हैं। 

विज्ञापन
Major High Court ruling in favor of health educators: Orders issued for higher grade pay effective from 2012 a
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ एजुकेटर्स के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उन्हें निचली श्रेणी (फीडर कैटेगिरी) के कर्मचारियों से कम वेतन देने की विसंगति को दूर करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने 30 जनवरी 2016 की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षकों को एक फरवरी 2016 से 4200 रुपये का ग्रेड पे दिया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि पदोन्नत पद पर कार्यरत कर्मचारियों को उनके अधीनस्थ (फीडर) कर्मचारियों के बराबर या उससे कम ग्रेड पे देना मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने माना कि निचली श्रेणी के स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों (महिला/पुरुष हेल्थ सुपरवाइजर) को एक अक्तूबर 2012 से 4200 रुपये का ग्रेड पे मिल रहा था, जबकि उनसे ऊंचे पद पर बैठे स्वास्थ्य शिक्षकों को भी यही ग्रेड पे देना और वह भी बाद की तारीख से तार्किक नहीं है।

विज्ञापन
Trending Videos

सरकार को आदेश दिए गए हैं कि वे मामले पर पुनर्विचार करें। इसके साथ ही स्वास्थ्य शिक्षकों को एक अक्तूबर 2012 से 4200 रुपये के ग्रेड पे से ऊपर का उचित आनुपातिक उच्च ग्रेड पे प्रदान करें। वेतन निर्धारण का लाभ 2012 से काल्पनिक रूप से देय होगा, जबकि वास्तविक मौद्रिक लाभ याचिका दायर करने की तिथि से तीन साल पहले यानी 2013 से दिए जाएंगे। अदालत ने राज्य प्राधिकारियों को इस फैसले का पालन करते हुए चार सप्ताह के भीतर सभी लाभ और संशोधित आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला शशि पाल ठाकुर और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed