Kullu News: भुंतर में स्वयंसेवियों ने दिया स्वच्छता का संदेश

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स्वयंसेवियों ने स्थानीय लोगों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक किया। स्वयंसेवियों ने विद्यालय परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। पूरे स्कूल परिसर और किचन गार्डन की सफाई की। यह संपूर्ण कार्य एवं गतिविधियां कार्यक्रम अधिकारी किशोर कुमार, महिला कार्यक्रम अधिकारी भीमा देवी तथा सह-कार्यक्रम अधिकारी दीपक शर्मा की देखरेख और मार्गदर्शन में हुई। संवाद

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भुंतर (कुल्लू)। पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भुंतर में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के सात दिवसीय विशेष शिविर में रविवार को स्वयंसेवियों ने समाज सेवा और स्वच्छता का संदेश दिया।