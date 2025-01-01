Kullu News: श्रमदान से ग्रामीणों ने खुद संवारा अस्थायी पुल

विज्ञापन

समस्या को देखते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन का इंतजार करने के बजाय खुद ही मोर्चा संभाल लिया। बुधवार को ग्रामीणों ने सामूहिक श्रमदान कर पुल के ढांचे को दुरुस्त किया और सुरक्षा के लिए क्रेट वॉल का निर्माण किया। इससे पुल को दोबारा मजबूत करने के साथ आवाजाही सुरक्षित बनाने में मदद मिली।ग्राम पंचायत शनाग की प्रधान सलोनी नेगी ने भी ग्रामीणों के साथ श्रमदान किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य में सहयोग दिया। ग्रामीणों की इस पहल ने गांव में आपसी सहयोग और एकजुटता की मिसाल पेश की है।