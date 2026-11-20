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संवाद न्यूज एजेंसीकुल्लू। पर्यटन नगरी मनाली को जोड़ने वाले हाईवे-तीन स्थित ग्रीन टैक्स बैरियर पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से आने वाले दिनों में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से आलू ग्राउंड के समीप सड़क चौड़ीकरण का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है।यहां एक एक अतिरिक्त लेन का निर्माण किया जा रहा है। अतिरिक्त लेन बनने से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही सुगम होगी। होटल कारोबारी गौतम ठाकुर ने कहा कि मनाली में पर्यटन सीजन के दौरान पर्यटक वाहनों की संख्या बढ़ने से ग्रीन टैक्स बैरियर के आसपास यातायात का दबाव बढ़ जाता है। कई बार वाहन चालकों और पर्यटकों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। ऐसे में एनएचएआई की ओर ससे सड़क चौड़ीकरण का कार्य महत्वपूर्ण है।एनएचएआई के परियोजना अधिकारी आकाश दीप ने कहा कि कार्य के पूरा होने के बाद ग्रीन टैक्स बैरियर पर लगने वाले जाम से काफी हद तक राहत मिलेगी। इससे मनाली आने-जाने वाले पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी सुविधा मिलेगी। कुल्लू-मनाली हाईवे के चौड़ीकरण और ब्यास नदी से सुरक्षा के लिए कुल्लू से मनाली तक 468 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। संवाद