Kullu News: विधायक ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के समक्ष उठाए घाटी के मसले

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इसके साथ ही उन्होंने कोकसर-चिनाब डायवर्शन प्रोजेक्ट पर भी लाहौल-स्पीति और हिमाचल प्रदेश के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र एवं जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इस परियोजना पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करने का निवेदन किया। उन्होंने बताया कि सभी बातों को राष्ट्रपति और राज्यपाल ने ध्यान से सुना और कार्रवाई का आश्वस्त दिया।

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उदयपुर (लाहौल-स्पीति)। अटल टनल नॉर्थ पोर्टल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर स्थानीय विधायक अनुराधा राणा ने जिले के दो सबसे बड़े और संवेदनशील मुद्दे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल कविंद्र गुप्ता के समक्ष उठाए। इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री राजेश धर्माणी, विधायक भुवनेश्वर गौड़ भी मौजूद रहे। विधायक ने बताया कि राष्ट्रपति ने उन्हें नौतोड़ बहाली और आपदा प्रभावित परिवारों को वन संरक्षण अधिनियम में रियायत और संशोधन कर भूमि आवंटन की सिफारिश केंद्र सरकार से करने का भरोसा दिया है।