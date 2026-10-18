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Kullu News: मंत्री ने किया एकलव्य स्कूल कुकुमसेरी का निरीक्षण

Sun, 18 Oct 2026 04:05 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 04:05 PM IST
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The minister inspected the Eklavya School in Kukumseri.
केलांग (लाहौल-स्पीति)। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने उदयपुर प्रवास के दौरान एकलव्य विद्यालय कुकुमसेरी का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों से मुलाकात कर उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य और विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने स्कूल प्रबंधन को दिशा-निर्देश भी जारी किए। इस दौरान स्थानीय विधायक अनुराधा राणा भी मौजूद रहीं।
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उदयपुर पहुंचने पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल ठाकुर के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मंत्री जगत सिंह नेगी तथा विधायक अनुराधा राणा का स्वागत किया। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष दोरजे लारजे भी उपस्थित रहे। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र में संगठनात्मक ढांचे को लेकर चर्चा की और संगठन की मजबूती के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए। संवाद
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