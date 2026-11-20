विज्ञापन



उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर फेडरेशन भी आंदोलन में शामिल होगा। सरकार ने यदि पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभ जारी नहीं किए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति को फेडरेशन की ओर से पूर्ण समर्थन देने की बात कही। संवाद

विज्ञापन

कुल्लू। हिमाचल प्रदेश ज्वॉइंट पेंशनर्स फेडरेशन ने धर्मशाला के दाड़ी मैदान में पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले किए गए आंदोलन का समर्थन किया है। फेडरेशन ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से संघर्ष समिति की कोर कमेटी के सदस्यों को वार्ता के लिए नहीं बुलाने की कड़ी निंदा की है। फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष एलआर गुलशन ने कहा कि विधानसभा कूच कर रहे पेंशनरों को रोकना उनके सांविधानिक अधिकारों का हनन है। सरकार को अपने इस रवैये का आने वाले समय में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पेंशनर इस तरह की कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं।