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उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा की अध्यक्षता में होने वाली इस पहल के तहत जिला प्रशासन ने पशु प्रेमियों, समाजसेवियों और आम नागरिकों से सोसायटी की सदस्यता लेकर अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। उपायुक्त ने बताया कि सोसायटी का मुख्य उद्देश्य पशुओं के प्रति होने वाले अत्याचार पर रोक लगाना, लावारिस पशुओं की देखभाल सुनिश्चित करना तथा समाज में जीव-जंतुओं के प्रति दया और संवेदनशीलता की भावना विकसित करना है।इस कार्य में स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि सोसायटी की सदस्यता के लिए 100 रुपये वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है। इच्छुक व्यक्ति सदस्यता लेने और अधिक जानकारी के लिए उपनिदेशक पशुपालन विभाग डॉ. विनय शर्मा से दूरभाष नंबर 01902-222553 पर संपर्क कर सकते हैं। संवाद