फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Social Justice Yatra reaches Kullu.

Kullu News: कुल्लू पहुंची सामाजिक न्याय यात्रा

Sat, 03 Oct 2026 10:42 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 10:42 PM IST
विज्ञापन
Social Justice Yatra reaches Kullu.
कुल्लू में राष्ट्रीय देव भूमि पार्टी की मशॉल यात्रा में भाग लेते कार्यकर्ता।-संवाद
कुल्लू। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की ओर से मनाली के सोलंगनाला से शुरू की गई सामाजिक न्याय यात्रा जिला मुख्यालय कुल्लू पहुंच गई है। यात्रा के माध्यम से प्रदेश में समानता और सामाजिक न्याय का संदेश दिया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ठाकुर ने बताया कि यात्रा दो अक्तूबर को सोलंगनाला से शुरू हुई थी और 21 दिनों तक चलेगी। यात्रा का समापन शिमला में होगा, जहां मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को मांगपत्र सौंपा जाएगा।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान प्रदेश में समानता और समान अवसर, प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक एवं सतत उपयोग, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार तथा संतुलित विकास जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। यात्रा में लोग हाथों में मशाल लेकर शामिल हो रहे हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed