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Kullu News: स्नोर वैली स्कूल बजौरा ने नवाजे होनहार

Sun, 11 Oct 2026 06:08 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 06:08 PM IST
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Snor Valley School, Bajaura, honors meritorious students.
भुंतर (कुल्लू)। स्नोर वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल बजौरा में 24वां वार्षिक उत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्कूल संस्थापक आलप राम, चेयरमैन ईश्वर ठाकुर, प्रधानाचार्य पूर्ण चंद ठाकुर, निदेशक उत्तम ठाकुर विशेष तौर पर मौजूद रहे। मुख्यातिथि मेरिट में रहने वाली छात्रा दीप्तिका ठाकुर के पिता केवल सिंह रहे।
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मुख्य अतिथि ने विभिन्न कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। मेधावियों में नित्या, तपस्या जोशी, रियांश ठाकुर, अधीरा, एविशिका ठाकुर, पावनी, प्रगति ठाकुर, तुविकश, अनाया वर्मा, नव्या ठाकुर, शिवांशी शर्मा, हरिका, काशवी, प्रणव सिंह जम्वाल, आरवी शर्मा, इशानी ठाकुर, ईशानवी ठाकुर, नव्या मेहता, यतिका राजपूत, अनाया गुप्ता, दिवांशी, कृतिका, प्रणिता ठाकुर, वैष्णवी शर्मा, बैनिशा, अमायरा ठाकुर, पार्थ, अमायरा, दिव्यांश, प्रियल, इशिका रावत, तक्षवीर गौतम, वामिका, दीक्षित, वैभव शर्मा, दिवांशी, माहिरा शामिल रहीं।
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इसके अलावा सानिया, रितित राणा, आयुषी मल्होत्रा, शिवन्या ठुकराल, आद्विक ठाकुर, माही ठाकुर, सानवी ठाकुर, आद्विक ठुकराल, श्रीनिका शर्मा, दर्श ठाकुर, आरोही, तनिष ठाकुर, अयान गलोरिया, भव्या, शिशिरा ठाकुर, इशानी ठाकुर, साक्षी ठाकुर, रोहिणी ठाकुर, शानवी, आराध्या, कुणाल ठाकुर, जतिन सेठी, अश्विका शर्मा, एलीना, धान्य, परिधि, वंशिका आदि को भी सम्मानित किया गया। संवाद
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