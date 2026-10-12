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Kullu News: प्लाॅट आवंटन में ठेकेदारी प्रथा के विरोध में उतरे जूता कारोबारी

Mon, 12 Oct 2026 11:08 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:08 PM IST
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Shoe traders protest against the contracting system in plot allotment.
कुल्लू दशहरा उत्सव में प्लांट आवटन के बाद  आवंटन रद करने  से पेरशान व्यापारी  उपायुक्त कार्यालय
कुल्लू। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में लगने वाले पुराने जूता बाजार के कारोबारी भी प्लॉट आवंटन में ठेकेदारी प्रथा के विरोध में उतर आए हैं। कारोबारियों का कहना है कि दशहरा उत्सव समिति ने उन्हें प्लॉट की पर्ची कटवाने के लिए बुलाया था, लेकिन कुल्लू पहुंचने पर पता चला कि पूरी जूता मार्केट किसी एक ठेकेदार को देने की योजना है।
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ऐसे में कारोबारियों को ठेकेदार से ही प्लॉट लेने पड़ेंगे। दिल्ली से कुल्लू पहुंचे पुराने जूता कारोबारी घनश्याम, रुक्मणी देवी और सचिन ने कहा कि ठेकेदार के माध्यम से प्लॉट मिलने पर उन्हें अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। यदि दशहरा उत्सव समिति सीधे कारोबारियों को प्लॉट आवंटित करती है तो उन्हें कम कीमत पर जगह मिल सकेगी। कारोबारियों का कहना है कि ठेकेदार से महंगे प्लॉट लेने की स्थिति में उन्हें सामान के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। इसका असर न केवल उनके कारोबार पर पड़ेगा, बल्कि दशहरा उत्सव में खरीदारी करने आने वाले लोगों की जेब पर भी बोझ बढ़ेगा।
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--डीसी से मिलने नहीं दिया
महिला कारोबारी रुक्मणी देवी ने आरोप लगाया है कि जूता बाजार के तमाम कारोबारी इस मसले को लेकर उपायुक्त कुल्लू से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे थे लेकिन उनसे मिलने ही नहीं दिया गया। करीब दो से ढाई घंटे तक उपायुक्त कार्यालय के बाहर उनसे मिलने के लिए बारी का इंतजार करते रहे। उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा।
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इस बार प्लॉट टेंडर के जरिए आवंटित किए जा रहे हैं। उन्हें कारोबारियों से अतिरिक्त दाम नहीं लेने दिए जाएंगे। रही मुझसे मिलने की बात, तो कुछ कारोबारी मुझसे मिले थे और उनकी बात सुनी है।
-डॉ. अमित कुमार शर्मा, उपायुक्त कुल्लू
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