Kullu News: प्लाॅट आवंटन में ठेकेदारी प्रथा के विरोध में उतरे जूता कारोबारी

विज्ञापन

--

विज्ञापन

विज्ञापन

ऐसे में कारोबारियों को ठेकेदार से ही प्लॉट लेने पड़ेंगे। दिल्ली से कुल्लू पहुंचे पुराने जूता कारोबारी घनश्याम, रुक्मणी देवी और सचिन ने कहा कि ठेकेदार के माध्यम से प्लॉट मिलने पर उन्हें अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। यदि दशहरा उत्सव समिति सीधे कारोबारियों को प्लॉट आवंटित करती है तो उन्हें कम कीमत पर जगह मिल सकेगी। कारोबारियों का कहना है कि ठेकेदार से महंगे प्लॉट लेने की स्थिति में उन्हें सामान के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। इसका असर न केवल उनके कारोबार पर पड़ेगा, बल्कि दशहरा उत्सव में खरीदारी करने आने वाले लोगों की जेब पर भी बोझ बढ़ेगा।....डीसी से मिलने नहीं दियामहिला कारोबारी रुक्मणी देवी ने आरोप लगाया है कि जूता बाजार के तमाम कारोबारी इस मसले को लेकर उपायुक्त कुल्लू से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे थे लेकिन उनसे मिलने ही नहीं दिया गया। करीब दो से ढाई घंटे तक उपायुक्त कार्यालय के बाहर उनसे मिलने के लिए बारी का इंतजार करते रहे। उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा।...इस बार प्लॉट टेंडर के जरिए आवंटित किए जा रहे हैं। उन्हें कारोबारियों से अतिरिक्त दाम नहीं लेने दिए जाएंगे। रही मुझसे मिलने की बात, तो कुछ कारोबारी मुझसे मिले थे और उनकी बात सुनी है।-डॉ. अमित कुमार शर्मा, उपायुक्त कुल्लू...........