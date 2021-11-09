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Kullu News: संसारी-किलाड़-थिरोट-तांदी मार्ग 27 घंटे बाद बहाल

Thu, 08 Oct 2026 12:23 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:23 AM IST
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Sansari-Killar-Thirot-Tandi road restored after 27 hours.
कुल्लू। संसारी-किलाड़-थिरोट-तांदी सड़क बुधवार दोपहर दो बजे बीआरओ की ओर से वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दी गई। सड़क के चौड़ीकरण के कार्य के चलते मार्ग को करीब 27 घंटे से बंद रखा गया था। इससे इस मार्ग से आवाजाही करने वाले लोगों और वाहन चालकों को तिंदी में ही रोक दिया गया था। बीआरओ की ओर से तिंदी से कडूनाला के बीच सड़क को चौड़ा करने का कार्य किया जा रहा है। मार्ग बंद होने के कारण इस सड़क से गुजरने वाले छोटे और बड़े वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। बुधवार दोपहर करीब दो बजे बीआरओ ने सड़क को वाहनों के लिए खोल दिया। इसके बाद छोटे और बड़े दोनों तरह के वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। मार्ग बहाल होने से इस सड़क से सफर करने वाले लोगों को राहत मिली है।
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