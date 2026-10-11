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Kullu News: संगम-सात और लला मेमे गोशाल ने जीते मुकाबले

Sun, 11 Oct 2026 04:20 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 04:20 PM IST
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Sangam-Saat and Lala Meme Goshal won their matches.
बारिश के कारण बिलिंग और बीआरओ का मैच स्थगित
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संवाद न्यूज एजेंसी
केलांग (लाहौल-स्पीति)। यंग फार्मर क्लब बिलिंग की ओर से आयोजित लाहौल प्रीमियर लीग सुपर-7 क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन संगम-सात और लला मेमे गोशाल की टीमों ने जीत दर्ज कर तीसरे राउंड में प्रवेश किया। वहीं, बारिश के कारण बिलिंग लीजेंड और बीआरओ स्टिंगरी के बीच होने वाला मुकाबला स्थगित करना पड़ा। प्रतियोगिता के शेष मुकाबले अब सोमवार को खेले जाएंगे।
दिन के पहले मुकाबले में संगम-सात ने स्नो पीक स्मेशर को हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्नो पीक स्मेशर की टीम छह ओवर में 29 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। संगम-सात की ओर से रोहित, शुभम, तेंजिन और रवींद्र ने एक-एक विकेट लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी संगम-सात की टीम ने चार ओवर में ही 30 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया।
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दूसरे मुकाबले में लला मेमे गोशाल ने स्नो वाॅरियर प्यूकर को नौ रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लला मेमे गोशाल ने 44 रन बनाए। नितीश ने 19 और टशी ने 14 रन का योगदान दिया। जवाब में स्नो वाॅरियर प्यूकर की टीम निर्धारित ओवरों में 35 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ लला मेमे गोशाल ने भी तीसरे राउंड में जगह बना ली। संवाद
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