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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Sainj Road remained closed for 14 hours due to debris at Pagalnala.

Kullu News: पागलनाला में मलबा आने से 14 घंटे बंद रहा सैंज मार्ग

Mon, 12 Oct 2026 11:10 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:10 PM IST
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Sainj Road remained closed for 14 hours due to debris at Pagalnala.
न्यूली (कुल्लू)। लारजी-सैंज मार्ग पर पागलनाला में मलबा आने से सड़क करीब 14 घंटे तक बंद रही। रविवार शाम करीब सात बजे क्षेत्र में हुई बारिश के बाद नाले में भारी मात्रा में मलबा आ गया, जो सड़क पर जमा हो गया। इससे मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई और दोनों ओर वाहन फंस गए। लोक निर्माण विभाग ने सोमवार सुबह मशीनें लगाकर मलबा हटाया। करीब नौ बजे मार्ग को यातायात के लिए बहाल कर दिया।
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रातभर मार्ग बंद रहने से पर्यटक वाहनों सहित कई वाहन फंसे रहे। सोमवार सुबह सब्जी मंडियों की ओर जाने वाले वाहन भी घंटों तक रास्ता खुलने का इंतजार करते रहे। इनमें क्षेत्र की 16 पंचायतों से सब्जियां और फल लेकर जा रहे वाहनों के साथ दूध की गाड़ियां भी शामिल थीं। मार्ग बंद रहने से सब्जियों और फलों की मंडियों तक आपूर्ति में देरी हुई, जिससे किसानों और बागवानों को परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं, घाटी से लौट रहे पर्यटकों को भी कई घंटे तक इंतजार करना पड़ा।
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लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता मेघ सिंह ने बताया कि विभाग ने मौके पर मशीनें तैनात कर सड़क पर जमा मलबा हटाया। इसके बाद मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया। संवाद
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