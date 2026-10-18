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टेंडर के बाद भी सड़कों की शुरू नहीं हुई टारिंग : दुनीचंद

Sun, 18 Oct 2026 10:56 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 10:56 PM IST
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Road tarring yet to begin despite tendering: Dunichand
कुल्लू। लोक निर्माण विभाग ने अप्रैल में शवाड़-राणाबाग, नैनावती से कराड़ और खैनवी-बांश सड़कों की टारिंग के लिए टेंडर करवाए हैं लेकिन छह माह हो गए, सड़कों की टारिंग नहीं हो पाई है।
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यह बात जिला भाजपा किसान मोर्चा एवं बिशलाधार पंचायत के प्रधान दुनीचंद ठाकुर ने कही। उन्होंने कई बार विभाग से बात की तो विभाग जल्द काम शुरू करने का दावा करता रहा।
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उन्होंने लाेक निर्माण विभाग के अधिकारियों से सवाल किया कि टेंडर होने के बाद भी सड़कों की टारिंग का कार्य शुरू क्यों नहीं करवाया गया। विकास कार्यों में देरी से आम जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
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उन्होंने चेतावनी दी है कि एक सप्ताह के भीतर उपरोक्त सड़कों की टारिंग का काम शुरू नहीं किया गया तो वह जनता के साथ लोक निर्माण के कार्यालय का घेराव करेंगे।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच कर जिम्मेदारी तय करने और जल्द निर्माण कार्य शुरू करवाने की मांग की। संवाद
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