Kullu News: स्कूल पहुंचने वाली सड़क खस्ताहाल, खिलाड़ी हो रहे परेशान

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स्कूल तक पहुंचने वाली सड़क की बदहाल स्थिति से खिलाड़ियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। भुंतर चौक के पास बाबा बालक नाथ मंदिर के सामने से स्कूल के गेट तक जाने वाली करीब 500 मीटर सड़क की नालियों की लंबे समय से सफाई नहीं हुई है। इससे गंदगी सड़क पर बह रही है।सड़क से वाहन गुजरने पर गंदा पानी उछलकर छात्राओं की वर्दी पर पड़ रहा है। गंदगी और बदबू के कारण बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंची छात्राओं को स्कूल के बाहर ही इस स्थिति से जूझना पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि बेहतर शिक्षा के लिए स्वच्छता जरूरी है। उन्होंने शिक्षा विभाग और अन्य संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। संवाद