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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Responding to the devotee's call, the deity Juani arrived in the form of a doe.

Kullu News: भक्त के बुलावे पर हिरणी पहुंचे देव जुआणी

Sun, 11 Oct 2026 06:04 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 06:04 PM IST
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Responding to the devotee's call, the deity Juani arrived in the form of a doe.
खराहल (कुल्लू)। आराध्य देवता जुआणी महादेव रविवार को अपने देवालय से हारियानों के साथ हिरणी के लिए रवाना हुए। ढोल-नगाड़ों और नरसिंगों की स्वर लहरियों के बीच निकली शोभायात्रा में हारियान और कारकून शामिल हुए। देवता एक भक्त के निमंत्रण पर हिरणी पहुंचे हैं, वहां भक्त के घर पर देवता का रात्रि ठहराव हुआ।
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हिरणी पहुंचने पर देवता का देव परंपरा के अनुसार फूलों और धूप से भव्य स्वागत हुआ। नवरात्र के अवसर पर देवता के आगमन से क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो गया। शाम को पूजा-अर्चना के बाद देव रीति-रिवाज के अनुसार देवभोज का आयोजन हुआ। कारदार गोपाल महंता, देवलू आरएस भंडारी, अमर ठाकुर, यशपाल, पुजारी भूपेंद्र ठाकुर, प्रवीण और अनिश ने बताया कि देवता जुआणी महादेव एक भक्त के बुलावे पर हिरणी पहुंचे हैं। वहां देवता दो दिन तक देव विधि-विधान के अनुसार देव परिपाटी का निर्वहन करेंगे। सोमवार को अरछंडी में माता काली ओड़ी से देव परंपरा के अनुसार भव्य मिलन होगा। संवाद
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