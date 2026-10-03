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राष्ट्रपति प्रवास : डीसी ने की तैयारियों की समीक्षा

Sat, 03 Oct 2026 10:52 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 10:52 PM IST
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President's Visit: DC reviews preparations
कुल्लू। जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छह से आठ अक्तूबर तक प्रस्तावित मनाली प्रवास को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। बचत भवन कुल्लू के सभागार में शनिवार को तैयारियों की समीक्षा बैठक हुई।
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बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने की। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों सहित डीआरडीओ, ग्रेफ, बीआरओ, एनएचएआई तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने राष्ट्रपति के प्रस्तावित प्रवास को लेकर विभिन्न विभागों की ओर से की जा रही तैयारियों की विभागवार समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान सभी व्यवस्थाएं निर्धारित प्रोटोकॉल एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएं।
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राष्ट्रपति के दौरे के लिए ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सुरक्षा एवं प्रवेश पास समय पर तैयार करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, सड़क एवं पार्किंग व्यवस्था, विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति, संचार सुविधाओं, साफ-सफाई तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। उपायुक्त ने जिला पर्यटन विकास अधिकारी को राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन, हॉट एयर बैलून, ड्रोन सहित अन्य हवाई एवं साहसिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संवाद
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