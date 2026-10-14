फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Pea crop delayed by 15 to 20 days due to scanty rainfall.

Kullu News: कम बारिश से मटर की फसल में 15 से 20 दिन की देरी

Thu, 15 Oct 2026 10:26 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Thu, 15 Oct 2026 10:26 AM IST
विज्ञापन
Pea crop delayed by 15 to 20 days due to scanty rainfall.
रघुपुर घाटी में मटर की खेती में आए फूल। संवाद
कुल्लू। मानसून में कम बारिश का असर अब जिले में मटर की फसल पर दिखने लगा है। खेतों में नमी की कमी से इस बार फसल 15 से 20 दिन देरी से तैयार हो रही है।
विज्ञापन

सैंज घाटी में मटर का तुड़ान शुरू हो गया है, जबकि बाह्य सराज की रघुपुर घाटी, कराड़ और खनाग में कई खेतों में अभी फूल आ रहे हैं। हालांकि जिले के अधिकांश क्षेत्रों में फसल अच्छी होने से किसान खुश हैं लेकिन देरी से मंडियों में पहुंचने के कारण उचित दाम मिलने की चिंता भी सता रही है।
मटर कुल्लू के किसानों की आय का प्रमुख जरिया है। आमतौर पर अक्तूबर में किसान फसल मंडियों में भेजना शुरू कर देते हैं लेकिन इस बार कम बारिश से फसल तैयार होने में देरी हो रही है।
विज्ञापन

किसान राज कुमार, धर्म सिंह, अशोक कुमार, सोहन लाल, किशोरी लाल, कमल दास और टेक सिंह ने बताया कि खेतों में पर्याप्त नमी नहीं होने से फसल का विकास धीमा हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अब दशहरा के आसपास यानी 20 अक्तूबर के बाद तुड़ान तेज होने की उम्मीद है। वहीं, कुछ क्षेत्रों में नमी की कमी से पौधे फूल आने से पहले ही मुरझा गए हैं, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है।

मानसून में सामान्य से 36 फीसदी कम बारिश
जिले में इस वर्ष जून से अगस्त तक मानसून के तीन महीनों में 268.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2025 में इसी अवधि के दौरान 526.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी। बागवानी अनुसंधान केंद्र सेऊबाग की कृषि मौसम क्षेत्रीय इकाई के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. जोगिंद्र सिंह और शोध सहयोगी डॉ. अभय शर्मा ने कहा कि कम बारिश से मिट्टी की नमी और जल उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। इसका असर रबी फसलों की बुआई, अंकुरण और बागवानी फसलों पर भी पड़ सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed