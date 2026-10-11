Kullu News: पैने राम बने जिला कुल्लू प्रयोगशाला कर्मचारी संघ के प्रधान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

......................संवाद न्यूज एजेंसीकुल्लू। जिला कुल्लू प्रयोगशाला कर्मचारी संघ की रविवार को आयोजित बैठक में पैने राम को सर्वसम्मति से संघ का नया जिला प्रधान चुना गया। पूर्व प्रधान के सेवानिवृत्त होने के बाद नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सदस्यों ने पैने राम के नाम पर सहमति जताई और उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी।नवनियुक्त प्रधान पैने राम का संघ के सदस्यों ने फूल-मालाएं पहनाकर स्वागत किया। उन्हें कुल्लवी टोपी और मफलर भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं, सेवानिवृत्त प्रधान को संगठन के प्रति उनके योगदान के लिए विदाई दी गई।पैने राम ने कहा कि संगठन ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। जिला के प्रयोगशाला कर्मचारियों की समस्याओं, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी मांगों को विभाग और प्रशासन के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा। कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करवाना और संगठन की एकजुटता बनाए रखना उनकी प्राथमिकता रहेगी।बैठक में संघ के सदस्यों ने नवनियुक्त प्रधान को शुभकामनाएं दीं और कर्मचारियों के हित में मिलकर काम करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर भोले राम, घनश्याम शर्मा, प्रयोगशाला सहायक दीनदयाल, संतोष, शेर सिंह, देवेंद्र कुमार, मान सिंह, हीरा लाल, ऊषा और जयवंती सहित तकनीकी कर्मचारी व अन्य सदस्य उपस्थित रहे।