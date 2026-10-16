Kullu News: राधा-कृष्ण मंदिर की वर्षगांठ पर करवाया जागरण
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:55 PM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:55 PM IST
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गुशैणी (कुल्लू)। राधा-कृष्ण मंदिर की वर्षगांठ पर 102 वर्षीय शादी लाल की ओर से जागरण और भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान राधा-कृष्ण का आशीर्वाद लिया।
रात्रि जागरण में भजन-कीर्तन से भगवान राधा-कृष्ण का गुणगान किया गया। श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की। कार्यक्रम के समापन पर भंडारा लगाया गया।
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रात्रि जागरण में भजन-कीर्तन से भगवान राधा-कृष्ण का गुणगान किया गया। श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की। कार्यक्रम के समापन पर भंडारा लगाया गया।
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