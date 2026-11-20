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स्वयंसेवियों ने भगवान रघुनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की। भ्रमण के दौरान उन्होंने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र को भी जाना। पिरड़ी रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी गिमनर सिंह ने बताया कि सात दिवसीय शिविर में स्वयंसेवियों को आपदा प्रबंधन, नदी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने, राहत सामग्री पहुंचाने और राफ्ट के माध्यम से बचाव कार्य करने से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के साथ स्वयंसेवियों को विभिन्न राज्यों की संस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली को जानने का अवसर भी दिया जा रहा है। संवाद

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कुल्लू। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली के पिरड़ी स्थित रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित प्रशिक्षण शिविर के दौरान शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र के एनएसएस स्वयंसेवियों को कुल्लू भ्रमण करवाया गया। इस दौरान स्वयंसेवी कुल्लू के आराध्य भगवान रघुनाथ के मंदिर पहुंचे।