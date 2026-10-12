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Kullu News: एनएसएस स्वयंसेवी किए सम्मानित

Mon, 12 Oct 2026 03:52 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 03:52 PM IST
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NSS volunteers honored
कुल्लू। राजकीय महाविद्यालय कुल्लू की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई के स्वयंसेवियों ने मनाली में आयोजित हिमालयन मैराथन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। 17 स्वयंसेवियों ने अलग-अलग स्थानों पर तैनात रहकर धावकों की सहायता की और आयोजन की व्यवस्थाओं को सुचारु बनाने में सहयोग किया। एनएसएस इकाई के अध्यक्ष डिंपल ठाकुर के नेतृत्व में स्वयंसेवियों ने अनुशासन और टीम भावना के साथ जिम्मेदारी निभाई।
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दल में रचना, प्रेरणा ठाकुर, स्नेहा, डिंपल, प्रिया, राजेंद्र, चंद्रशेखर, अश्वनी, वंशिका, गीतांजलि, आदित्य, कंचना ठाकुर, रुचिका, साक्षी नेगी और कृतिका शामिल रहीं। वहीं, स्वयंसेवियों के सराहनीय योगदान के लिए मनाली होटलियर्स एसोसिएशन ने एनएसएस इकाई को सम्मानित किया। संवाद
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