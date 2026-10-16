Kullu News: भुंतर स्कूल में एनएसएस शिविर का आगाज

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शिविर के शुभारंभ पर स्वयंसेवकों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी किशोर कुमार और महिला कार्यक्रम अधिकारी भीमा देवी ने बताया कि शिविर के दौरान आगामी सात दिनों तक प्रभात फेरी, प्रोजेक्ट वर्क, अकादमिक सत्र और सामुदायिक सहभागिता सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इन गतिविधियों के माध्यम से स्वयंसेवकों में सामाजिक जिम्मेदारी, सहयोग और सेवा भावना को विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। संवाद