फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   New avenues for economic development to open up through bio-resources: Dr. Sanjay

जैव संसाधनों से खुलेंगे आर्थिक विकास के नए रास्ते : डॉ. संजय

Fri, 09 Oct 2026 05:49 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 05:49 PM IST
विज्ञापन
New avenues for economic development to open up through bio-resources: Dr. Sanjay
कुल्लू कॉलेज में तीन दिवसीय व्याख्यान कार्यशाला का हुआ समापन
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण और शोध के विभिन्न पहलुओं पर आयोजित तीन दिवसीय व्याख्यान कार्यशाला का समापन हुआ। वनस्पति विज्ञान विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला में देश के विभिन्न महाविद्यालयों और संस्थानों से वनस्पति विज्ञान के स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर के विद्यार्थियों ने भाग लिया।
कार्यशाला के अंतिम दिन मुख्य अतिथि कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड, नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार ने जैव संसाधनों के उपयोग, जैव संभाव्यता अन्वेषण (बायोप्रॉस्पेक्टिंग) और जैव अर्थव्यवस्था (बायोइकोनॉमी) विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग कर आर्थिक विकास के नए अवसर विकसित किए जा सकते हैं। उन्होंने पालमपुर में ट्यूलिप गार्डन की शुरुआत से जुड़े अनुभव भी विद्यार्थियों के साथ साझा किए।
विज्ञापन

डॉ. संजय कुमार ने भारत में हींग की खेती शुरू करवाने की पहल और इससे जुड़े प्रयासों की भी जानकारी दी। वहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉ. रितेश चौधरी ने विद्यार्थियों को डीएनए बारकोडिंग और बायोएडिट सॉफ्टवेयर की व्यावहारिक जानकारी दी। उन्होंने जैविक नमूनों के अध्ययन में इन तकनीकों की उपयोगिता और उनकी भूमिका के बारे में बताया। कार्यशाला के समन्वयक डॉ. मान एस राणा ने बताया कि आयोजन में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, प्रयागराज, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली और भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलूरू से जुड़े विशेषज्ञों ने भी विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed