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Kullu News: फ्रेंड्स इलेवन को हराकर फाइनल में पहुंची नीलकंड वैली की टीम

Tue, 06 Oct 2026 10:47 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 10:47 PM IST
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Neelkanth Valley team reaches the final after defeating Friends Eleven.
केलांग (लाहौल-स्पीति)। शहीद तंजिन छुलटिम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में मंगलवार को सेमीफाइनल मुकाबले हुए। पहले सेमीफाइनल में नीलकंठ वैली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्रेंड्स इलेवन को 23 रन से हराकर फाइनल में जगह पक्की की। नीलकंठ वैली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.2 ओवर में 131 रन बनाए। जवाब में फ्रेंड्स इलेवन की टीम 17.2 ओवर में 108 रन पर ऑलआउट हो गई।
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नीलकंठ वैली की जीत में कबीर ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 38 गेंदों पर 45 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलने के साथ गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए चार ओवर में महज 18 रन देकर चार विकेट हासिल किए। उनके इस ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल के अवसर पर ग्राम पंचायत छिमरत की प्रधान रंजन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। उनके हाथों मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया गया। नीलकंठ वैली के पहली बार फाइनल में पहुंचने पर टीम के खिलाड़ियों और समर्थकों में खासा उत्साह है। संवाद
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