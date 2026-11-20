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धार्मिक आयोजन में गुरुद्वारा गदोरी साहिब, गुरुद्वारा सिंह सभा कुल्लू की संगत के अलावा भुंतर के स्थानीय निवासियों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। रागी जत्थों और श्रद्धालुओं ने शबद कीर्तन के माध्यम से गुरु नानक देव जी की महिमा का गुणगान किया। नगर कीर्तन के स्वागत के लिए शहर में जगह-जगह स्वागत द्वार सजाए गए थे। विज्ञापन

श्रद्धालुओं की सेवा के लिए स्थानीय लोगों और विभिन्न संस्थाओं की ओर से खाने-पीने के स्टॉल लगाए गए। लोगों ने नगर कीर्तन का स्वागत कर संगत को प्रसाद वितरित किया और सेवा में योगदान दिया। समापन पर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासन, विभिन्न गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों, सेवादारों और शहरवासियों का आभार जताया। संवाद धार्मिक आयोजन में गुरुद्वारा गदोरी साहिब, गुरुद्वारा सिंह सभा कुल्लू की संगत के अलावा भुंतर के स्थानीय निवासियों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। रागी जत्थों और श्रद्धालुओं ने शबद कीर्तन के माध्यम से गुरु नानक देव जी की महिमा का गुणगान किया। नगर कीर्तन के स्वागत के लिए शहर में जगह-जगह स्वागत द्वार सजाए गए थे।श्रद्धालुओं की सेवा के लिए स्थानीय लोगों और विभिन्न संस्थाओं की ओर से खाने-पीने के स्टॉल लगाए गए। लोगों ने नगर कीर्तन का स्वागत कर संगत को प्रसाद वितरित किया और सेवा में योगदान दिया। समापन पर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासन, विभिन्न गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों, सेवादारों और शहरवासियों का आभार जताया। संवाद

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भुंतर (कुल्लू)। सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब भुंतर की ओर से शहर में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। पंज प्यारों की अगुवाई और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्रछाया में निकली शोभायात्रा में श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ भाग लिया। नगर कीर्तन के दौरान पूरा शहर गुरु नानक देव जी के जयकारों और शबद कीर्तन से भक्तिमय हो उठा।