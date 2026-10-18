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Kullu News: मैराथन गर्ल तेंजिन डोल्मा को एम3एम फाउंडेशन ने किया सम्मानित

Sun, 18 Oct 2026 06:26 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 06:26 PM IST
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Marathon girl Tenzin Dolma honored by M3M Foundation
मनाली। जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति की स्पीति घाटी के कोमिक गांव की निवासी और मैराथन गर्ल केडी के नाम से प्रसिद्ध अल्ट्रा रनर तेंजिन डोल्मा को दिल्ली में सम्मानित किया गया। एम3एम फाउंडेशन ने अपने वार्षिक समारोह में उन्हें मई 2026 में जापान में आयोजित 24 घंटे की एशियाई एवं ओशिनिया चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया। तेंजिन डोल्मा ने इस प्रतियोगिता में भारतीय महिला टीम की अगुवाई करते हुए देश के लिए कांस्य पदक जीता था। साथ ही 24 घंटे लगातार दौड़कर 228.93 किलोमीटर की दूरी तय की और नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया।
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तेंजिन डोल्मा ने जापान के हिरोसाकी में आयोजित इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में अपने दमदार प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया। स्पीति घाटी के कोमिक गांव की रहने वाली तेंजिन डोल्मा वर्तमान में मनाली के कोठी गांव में रहती हैं। वह देश-विदेश में एक दर्जन से अधिक अल्ट्रा मैराथन और मैराथन प्रतियोगिताएं जीत चुकी हैं। उनकी उपलब्धियों में 12 घंटे की दौड़ में 124 किलोमीटर की दूरी तय कर बनाया गया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी शामिल है। तेंजिन डोल्मा ने दिल्ली से लौटने के बाद कहा कि यह सम्मान उनके लिए गर्व का विषय है। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने के उनके संकल्प को और मजबूती मिली है। संवाद
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