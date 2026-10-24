फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Manalis tourism business remained dull even over the Dussehra weekend.

Kullu News: दशहरा-वीकेंड पर भी सूना पड़ा मनाली का पर्यटन कारोबार

Sat, 24 Oct 2026 11:37 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:37 PM IST
विज्ञापन
Manalis tourism business remained dull even over the Dussehra weekend.
मनाली। दशहरा उत्सव और वीकेंड की छुट्टियों के बावजूद मनाली में पर्यटन कारोबार रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह पर्यटकों की आमद में गिरावट दर्ज की गई है। पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद थी कि छुट्टियों के चलते पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन अपेक्षित भीड़ नहीं पहुंचने से उन्हें निराशा हाथ लगी है।
विज्ञापन

ग्रीन टैक्स बैरियर के आंकड़ों के अनुसार, इस सप्ताह मनाली में रोजाना 500 से 600 पर्यटक वाहन पहुंच रहे हैं, जबकि पिछले सप्ताह यह संख्या करीब एक हजार प्रतिदिन थी। वोल्वो बसों की आमद में भी कमी आई है। इस सप्ताह रोजाना 50 से 60 वोल्वो बसें मनाली पहुंच रही हैं, जबकि पिछले सप्ताह इनकी संख्या 100 से अधिक थी।
विज्ञापन

रोहतांग दर्रे और आसपास के पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी के बाद पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद थी। दशहरा उत्सव और वीकेंड को देखते हुए होटल कारोबारियों, टैक्सी ऑपरेटरों और अन्य पर्यटन कारोबारियों को भी अच्छे कारोबार की आस थी। हालांकि, पर्यटकों की संख्या में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं होने से पर्यटन गतिविधियां धीमी बनी हुई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

पर्यटन कारोबारी रोशन लाल, अजय कुमार, सुमन शर्मा और किरण कुमार ने कहा कि इस सप्ताह कारोबार फीका चल रहा है। दशहरा और वीकेंड के कारण पर्यटकों की आमद बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन पिछले सप्ताह की तुलना में संख्या में बढ़ोतरी होने के बजाय गिरावट आई है। इसका सीधा असर पर्यटन कारोबार पर पड़ रहा है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed