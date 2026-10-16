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Kullu News: बास्केटबॉल-बॉक्सिंग में कुल्लू को तीसरा स्थान

Fri, 16 Oct 2026 06:44 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 06:44 PM IST
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Kullu secures third place in basketball and boxing
15 साल बाद महिला बास्केटबॉल टीम की वापसी
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। सरदार पटेल विश्वविद्यालय की अंतर-महाविद्यालय खेलकूद स्पर्धा में राजकीय महाविद्यालय कुल्लू की पुरुष एवं महिला बास्केटबॉल और बॉक्सिंग टीमों ने तीसरा स्थान हासिल किया है। महिला बास्केटबॉल टीम ने 15 साल के लंबे अंतराल के बाद प्रतियोगिता में भाग लेकर तीसरा स्थान प्राप्त किया और बेहतर वापसी की है।

बॉक्सिंग के पुरुष वर्ग में साहिल ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि विक्रम, हर्षदीप, आदित्य और हिमांश ने रजत तथा अखिल ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में स्नेहा, मुस्कान और पल्लवी ने रजत, जबकि मीरा और नेहा ने कांस्य पदक जीते। इस उपलब्धि के लिए प्रशिक्षकों, खेल अध्यक्ष, टीम प्रभारियों डॉ. यामिनी शर्मा, प्रो. शैलेश आचार्य, डॉ. अश्विनी शर्मा ने महाविद्यालय प्रशासन के सहयोग तथा बास्केटबॉल कोच भूपिंद्र सिंह और बॉक्सिंग कोच गोपाल व पूर्ण की सराहना की।
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