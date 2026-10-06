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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Kerala students learn about social inclusion

Kullu News: केरल के विद्यार्थियों ने सीखे सामाजिक समावेश के कार्य

Tue, 06 Oct 2026 05:46 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 05:46 PM IST
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Kerala students learn about social inclusion
कुल्लू। केरल के त्रिशूर स्थित नैपुण्य प्रबंधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विद्यार्थी इन दिनों कुल्लू के शैक्षणिक भ्रमण पर हैं। मंगलवार को विद्यार्थियों ने दिव्यांगता एवं पुनर्वास के क्षेत्र में व्यावहारिक जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से सांफिया फाउंडेशन के आश बाल विकास केंद्र का भ्रमण किया। विद्यार्थियों का दल संस्थान के सामाजिक कार्य विभाग के अध्यक्ष डॉ. शिजू के नेतृत्व में कुल्लू पहुंचा।
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कार्यक्रम प्रबंधक बीजू हिमदल ने विद्यार्थियों को सांफिया फाउंडेशन की ओर से दिव्यांगता और सामाजिक समावेश के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने दिव्यांग बच्चों और उनके परिवारों के लिए उपलब्ध सेवाओं, प्रारंभिक पहचान, पुनर्वास और समुदाय स्तर पर सामाजिक समावेशन के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया।
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फाउंडेशन की निदेशक डॉ. श्रुति मोरे भारद्वाज ने कहा कि इस तरह के शैक्षणिक भ्रमण विद्यार्थियों को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का अवसर देते हैं। इससे विद्यार्थी अपने सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर विषय को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। संवाद
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