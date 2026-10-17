Kullu News: साइंस क्विज में जोबरंग स्कूल रहा प्रथम

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इसमें जिलेभर के 86 विद्यार्थियों और 28 शिक्षकों ने भाग लिया। साइंस क्विज के कनिष्ठ वर्ग में उच्च विद्यालय जोबरंग ने पहला, गोंदला ने दूसरा और किशोरी स्कूल ने तीसरा स्थान हासिल किया।वरिष्ठ वर्ग में मूलिंग पहले, किशोरी दूसरे और लोट तीसरे स्थान पर रहा। वरिष्ठ माध्यमिक वर्ग में उदयपुर ने पहला, एकलव्य स्कूल कुकुमसेरी ने दूसरा और जाहलमा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।इनोवेटिव साइंस मॉडल के कनिष्ठ वर्ग में शकोली ने पहला, एकलव्य स्कूल कुकुमसेरी ने दूसरा और केलांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। वरिष्ठ वर्ग में किशोरी पहले और शकोली दूसरे स्थान पर रहा। साइंटिफिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कनिष्ठ वर्ग में किशोरी ने पहला, त्रिलोकनाथ ने दूसरा और लोट ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वरिष्ठ वर्ग में एकलव्य स्कूल ने पहला, मूलिंग ने दूसरा और जाहलमा ने तीसरा स्थान हासिल किया।साइंस स्किट प्रतियोगिता में शकोली ने पहला, एकलव्य स्कूल ने दूसरा और उदयपुर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।