Kullu News: युवा संसद में गूंजे जलोड़ी टनल और धर्मांतरण के मुद्दे

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संवाद न्यूज एजेंसीभुंतर (कुल्लू)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खोखन में आयोजित युवा संसद में विद्यार्थियों ने संसदीय कार्यप्रणाली का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने विभिन्न संसदीय पदों और भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझा और सदन की कार्यवाही का जीवंत चित्रण किया।कार्यक्रम में चांदनी ने प्रधानमंत्री, कोमल ने विपक्ष के नेता, दिवंगना ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष और नितिन ने रक्षा मंत्री की भूमिका निभाई। तीरेंद्र ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। वहीं, सक्षम, पल्लवी, हेमा, सुप्रिया और जतिन सहित अन्य विद्यार्थियों ने विपक्षी सांसदों की भूमिका निभाई। युवा संसद में मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह, दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि, प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जैसी संसदीय गतिविधियों का मंचन किया गया। जलोड़ी टनल की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार होने में देरी और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ अपनी भूमिकाएं निभाते हुए संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की समझ का परिचय दिया।इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य कमलेश ठाकुर, स्कूल प्रबंधन समिति की अध्यक्ष चेतना ठाकुर, प्रवक्ता अटला कुमारी, सोमेश डोगरा, मीरा शशि, रुक्मणि देवी, चंपा ठाकुर, कमला देवी, खेमचंद, रमेश कुमार, रेवत राम और सुमन सहित अन्य उपस्थित रहे। संवाद