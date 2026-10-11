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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Inter-college cross-country competition to be held at Haripur College on the 13th.

Kullu News: हरिपुर कॉलेज में 13 को होगी अंतर कॉलेज क्रॉस कंट्री स्पर्धा

Sun, 11 Oct 2026 04:04 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 04:04 PM IST
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Inter-college cross-country competition to be held at Haripur College on the 13th.
एसपीयू से संबद्ध कॉलेजों के पुरुष और महिला वर्ग के धावक दिखाएंगे दमखम
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय हरिपुर (मनाली) में 13 अक्तूबर को सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) की अंतर महाविद्यालय क्रॉस कंट्री स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। इसमें एसपीयू के अधीन आने वाले विभिन्न महाविद्यालयों के पुरुष और महिला वर्ग के धावक हिस्सा लेंगे। महाविद्यालय प्रशासन ने आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

स्पर्धा का शुभारंभ सुबह 7 बजे किया जाएगा। धावक महाविद्यालय परिसर से सजला पुल तक दौड़ लगाएंगे। स्पर्धा के शुभारंभ सत्र में सरदार पटेल विश्वविद्यालय के युवा कार्यक्रम निदेशक प्रो. राजेश कुमार शर्मा मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। पुरस्कार वितरण समारोह में मनाली विधानसभा क्षेत्र के विधायक भुवनेश्वर गौड़ मुख्यातिथि होंगे। मेजबान महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. शेफाली और आयोजन सचिव डॉ. ज्योति बाला ने कहा कि स्पर्धा का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, अनुशासन और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना है। संवाद
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