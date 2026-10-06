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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Inter-college badminton and shooting championships start tomorrow.

Kullu News: अंतर महाविद्यालय बैडमिंटन और शूटिंग चैंपियनशिप कल से

Tue, 06 Oct 2026 06:51 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 06:51 PM IST
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Inter-college badminton and shooting championships start tomorrow.
कुल्लू। राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) मंडी की अंतरमहाविद्यालय बैडमिंटन और शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन 8 से 10 अक्तूबर तक किया जाएगा। प्रतियोगिता में पुरुष और महिला वर्ग के खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता का शुभारंभ 8 अक्तूबर को सुबह 10 बजे होगा। उद्घाटन समारोह में सैंज कॉलेज की प्राचार्य डॉ. सुजाता बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी।
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तीन दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता का समापन 10 अक्तूबर को दोपहर एक बजे होगा। इसमें राजकीय महाविद्यालय कुल्लू के प्राचार्य डॉ. राकेश राणा मुख्य अतिथि होंगे। प्रतियोगिता के आयोजन सचिव डॉ. ओम प्रकाश और आयोजन समिति के संयोजक प्रो. राजेश कुमार हैं। इसके सफल आयोजन के लिए कुल्लू कॉलेज प्रशासन ने सभी तरह की तैयारियां पूरी कर दी हैं। संवाद
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