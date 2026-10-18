Kullu News: सिटी में आज

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....कारोबार : अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के लिए प्लाॅट आवंटन की प्रक्रिया बहु-उद्देश्यीय भवन कुल्लू में सुबह 10 बजे से शुरू होगी।....शिक्षा : पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुंतर में एनएनएस शिविर के दौरान स्वयंसेवी स्कूल परिसर को पूर्वाह्न 11:30 बजे से संवारेंगे।...काम की बातजिला मुख्यालय कुल्लू में स्थित सर्कुलर मार्ग से मालरोड को जाेड़ने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है। इस सड़क से आगामी 20 दिनों तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। ढालपुर चौक से काॅलेज चौक तक मालराेड से भी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी।...स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. सुरेश, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. सुरेंद्र और रात 9:30 बजे से डॉ. संतुष्ट शर्मा सेवाएं देंगे।....ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तकपुरुष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डॉ. शुभम, डॉ.सुरेश कुमारमहिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. किरण ठाकुर] डॉ. शानू महाजनमेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमारऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. अशोकसर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. प्रीत ठाकुर, डॉ. कमल दत्ताईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालियात्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागरगायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेकबाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूकहेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।