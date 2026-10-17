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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   In the city today

Kullu News: सिटी में आज

Sat, 17 Oct 2026 07:36 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 07:36 PM IST
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In the city today
कारोबार : अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के लिए प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया बहु-उद्देश्यीय भवन कुल्लू में सुबह 10 बजे शुरू की जाएगी।
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उत्सव : बंजार के आराध्य देवा श्रृंगा ऋषि अपने देवालय से दशहरा उत्सव कुल्लू में शिरकत करने के लिए पूर्वाह्न 11:30 बजे रवाना होंगे।
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शिक्षा : पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुंतर में एनएनएस शिविर के दौरान स्वयंसेवियों के लिए अकादमिक सत्र का आयोजन अपराह्न 12:30 बजे होगा।
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काम की बात
जिला प्रशासन कुल्लू ने परिधि गृह कुल्लू से मियां बेहड़ तक सड़क को प्रारंभिक तौर पर 30 दिनों के लिए नो पार्किंग जोन घोषित किया है। यह व्यवस्था 15 नवंबर तक प्रभावी रहेगी।

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स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. संतुष्ट, अपराह्न 03:30 बजे से डॉ. पदम नेगी और रात 9:30 बजे से डॉ. सुमित वालिया सेवाएं देंगे।
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हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
24×7 खुला रहता है।
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