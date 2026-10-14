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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   In the city today

Kullu News: सिटी में आज

Thu, 15 Oct 2026 10:25 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 10:25 AM IST
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In the city today
मेला
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लाहौल के उदयपुर उपमंडल के तिंदी में शैरी जाच मेले का समापन दोपहर बाद 3 बजे होगा।
प्रतियोगिता
शहीद बालकृष्ण राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुल्लू में जिला स्तरीय छात्रा वर्ग की सांस्कृतिक प्रतियोगिता का समापन शाम 5 बजे होगा।
प्लाॅट आवंटन
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के लिए प्लाॅट आवंटन की प्रक्रिया बहु-उद्देश्यीय भवन कुल्लू में सुबह 10 बजे होगी।

काम की बात
परिवहन
अंतरराज्यीय बस अड्डा कुल्लू से लाहौल-स्पीति के केलांग के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सुबह 7 और दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी।
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