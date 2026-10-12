Kullu News: सिटी में आज

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....आयोजन : शहीद बालकृष्ण राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुल्लू में जिला स्तरीय छात्र वर्ग की सांस्कृतिक प्रतियोगिता का समापन अपराह्न 3 बजे होगा।...ऑडिशन: अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा की सांस्कृतिक संध्याओं के लिए कलाकारों के ऑडिशन पंचायत समिति हाॅल आनी में सुबह 10 बजे से लिए जाएंगे।....उत्सव : अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के लिए प्लाॅट आवंटन की प्रक्रिया बहु-उद्देश्यीय भवन कुल्लू में सुबह 10 बजे से होगी।...काम की बातभुट्ठी-चौक-कालंग सड़क पर शीशामाटी में पेवर बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। ऐसे में अब इस सड़क से लगघाटी की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही पूर्व की भांति होगी। पहले सड़क की मरम्मत कार्य के चलते वाहनों की आवाजाही प्रतिबंध लगाया गया था।.....स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. अशोक, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. सुरेंद्र सिंह और रात 9:30 बजे से डॉ. तेंजिन सेवाएं देंगी।बॉक्सओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तकपुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश, सुरेंद्रमहिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. शानू महाजनमेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमारऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्टसर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. प्रीत ठाकुरईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालियात्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागरगायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेकबाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूकहेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।